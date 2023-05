Bowlen, poolen, snookeren of darten; het kan weer in Renesse bij The Perfect Game

Het is even wennen voor de mannen op de eerste openingsdag. Waar zat ook alweer het knopje van de verlichting boven de pooltafels? En hoe krijg je de bowlingbanen opgestart? Dat is allemaal niet zo gek, want de afgelopen weken waren een rollercoaster voor het duo. Eind maart was er het eerste contact, half april werd het contract getekend en vandaag is The Perfect Game een feit.