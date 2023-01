Bouw extra beveiligde gevangenis en rechtbank bij Ritthem kan niet sneller

Kantelen eerste sluisdeur voor Nieuwe Sluis uitgesteld, transport over Kanaal verplaatst naar zondagoch­tend

De eerste van vier sluisdeuren zou vandaag van de Autrichehaven in Westdorpe naar de Nieuwe Sluis in Terneuzen gebracht worden, maar dat is op het laatste moment vanwege de weersverwachting gecanceld. Vanavond is besloten de deur zondagochtend over het Kanaal te vervoeren.

28 januari