Bouke was als kind altijd al druk aan het knutselen, nu is hij meubelmaker

Knutselen met karton of met plankjes en spijkers

Bouke was als kind altijd al druk aan het knutselen. Het bouwen, het maken van iets, sprak hem aan. En dan maakte het de jonge Bouke niet uit of hij nu met karton aan de slag ging of dat hij met plankjes hout en spijkers in de weer was. ,,Ik ben me er nooit bewust van geweest, dat je daar ook je beroep van kon maken", lacht hij.