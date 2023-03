Borsele komt met nieuwsbrief om inwoners op de hoogte te houden van alle energieplannen

De gemeente Borsele wordt de meterkast van Nederland en dat heeft veel gevolgen voor de inwoners, bijvoorbeeld door aantasting van het landschap, overlast van de bouw of extra drukte. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Borsele en daar buiten een beetje idee heeft wat er allemaal gaat gebeuren, is de gemeente begonnen met een digitale nieuwbrief. Daarmee wil Borsele inzicht geven in alle procedures, trajecten en initiatieven die gaan spelen in de gemeente.

Daarnaast is de nieuwsbrief ook bedoeld om iedereen op de hoogte te houden van de manier waarop Borsele de belangen van de inwoners wil behartigen. Bijvoorbeeld over de wijze waarop Borsele samen met de inwoners tot een pakket van voorwaarden wil komen. Deze voorwaarden wil de gemeente inzetten als het Rijk komt praten met Borsele over de energietransitie.

In de nieuwsbrief wordt ook de informatie gedeeld over bijeenkomsten die de gemeente – eventueel ook met andere (overheids-)organisaties – gaat organiseren. Inschrijven kan via de website van de gemeente.