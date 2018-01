Bomexperts draven op in Westdorpe om zelfgemaakte vuurwerkshow te ontmantelen

Voor de tigste keer diefstal van het graf van Elena's moeder: 'Dit moet stoppen'

31 december ZIERIKZEE - Woest is Elena Lievense uit Zierikzee. Voor de tigste keer is er iets gestolen van het graf van haar moeder op de algemene begraafplaats in Zierikzee. Vrijdag ontdekte ze dat het kerststukje dat ze daar eerder deze maand heeft neergezet, verdwenen is.