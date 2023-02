Bomen op Noord-Beveland gaan nu al tegen de vlakte: 'Maar ik ga me er niet aan vastketenen, hoor’

Gemeenteraadslid Eric Mahieu (PvdA/GroenLinks) trok er deze week over aan de bel bij de gemeente, nadat hij was benaderd door een inwoner van de Stekeldijk. Deze persoon zag zich plots geconfronteerd met een afgesloten dijk, omdat er populieren werden gerooid. ,,Ik had de hekken waarmee de dijk is afgesloten ook al wel zien staan’’, zegt Mahieu. ,,Maar ik dacht dat het was vanwege de wilgen die er zijn geknot.’’ Mahieu sprak op Twitter over ‘een dikke middelvinger naar de omwonenden’, omdat ze niet waren geïnformeerd.