Bogdan uit Oekraïne viert zijn eerste verjaardag in Nederland: pizza, slingers en dinosaurustaart

Zeven jaar. Het is Bogdans eerste verjaardag in Nederland. Hoe anders zag zijn leven er een jaar geleden uit. Toen woonde hij nog in Zaporizja, in het oosten van Oekraïne. Eind februari, op het moment dat de eerste bommen in Oekraïne vielen, vluchtte Bogdan met zijn ouders naar Egypte. Van de oorlog heeft Bogdan niets meegekregen. Gelukkig maar. Zijn vader Maksym zat vaak maanden op een schip, voor een Nederlands bedrijf, want hij wilde niet alleen de oorlog ontvluchten maar ook zijn baan houden. Alleen dan kon hij goed voor zijn gezin blijven zorgen, was zijn gedachte.