Boerendisco De Hooizolder in Westkapelle viert feest

Nee, het laatste weekeinde van april zijn we niet open. Dan is het Hrieps, grinnikt Hooizolder-exploitant Ruud van Houten (35). ,,Ons publiek zit dan daar.''

Van Houten, directeur van Support Service Group, runt sinds 2014 discotheek de Hooizolder bij Westkapelle. Een disco. Géén club zoals je die in Amsterdam en Rotterdam hebt, benadrukt Van Houten. ,,Wij zijn gewoon een boerendisco. Voor de lokale bevolking en toeristen uit de omgeving. Leuk een feestje vieren met z'n allen.'' Dus geen industrieel design, maar een doorleefde donker houten vloer, bruine wanden en vlaggetjes. ,,We hebben alles een keer wit gespoten. Dat was echt geen succes.''

Vakanties

De Hooizolder bestaat al ruim vier decennia. Walcheren vierde er volop feest. Domburgers, Westkappelaars en Biggekerkenaren stonden op de dansvloer naast gasten uit Grijpskerke en Zoutelande. In de vakanties aangevuld met toeristen uit binnen- en buitenland. Reden voor een verjaardagsfeestje, om precies te zijn een 45-years anniversary party. Zaterdag kunnen dertigplussers er herinneringen ophalen. Met live muziek uit de oude doos: Fragment. Jarenlang de vaste band in de Hooi, zoals de disco in de volksmond heet.

Maar het was niet altijd feest in en om de disco. De Hooi werd 15 november 2013 op last van de gemeente gesloten. Walcheren protesteerden en masse via Facebook. Ach en wee alom. Want het was toch zo leuk vroeger...

,,Maar er was wel het een en ander aan de hand'', vat Van Houten kort samen. ,,Eigenaar Heineken heeft ons begin 2014 gevraagd de exploitatie voor de zomer dat jaar op ons te nemen. Tijdelijk want er waren plannen voor sloop en nieuwbouw.''

De plannen zijn nog niet concreet geworden, dus de disco bleef open. Elke laatste zaterdag van de maand, behalve dan die laatste Hriepszaterdag in april. Afgelopen zomer zelfs vier weken lang zeven dagen per week.

Van Houten: ,,We zijn een flinke tijd bezig geweest het imago van de Hooi weer op te poetsen. Drugs, verkeerd publiek, artiesten die niet meer wilden komen. Dat is niet zo maar weg.''

Binnen is er, na het uitbouwen aan de voorkant en de zijkant ver vóór 2014, niet heel veel veranderd. Buiten staan nu twee grote zeecontainers. Een bar in de ene, een snackbar in de ander. Van Houten: ,,Snackbar de Hooivork die er stond was echt vies en oud. In de nieuwe zijn nu onze luxe hamburgers van Domburgers te koop.'' Lachend: ,,Die gaan als een trein, ten koste van de frikandellen.'' Binnen klinkt jaren nog de jaren tachtig sound, naast hedendaagse nummers en foute muziek. ,,We werken met thema's. ,,Eén ervan is het Foute Feest. Met foute muziek dus.''

Oude munten

De feestgangers kunnen zaterdag ook hun oude munten inleveren. De groene, donker- en lichblauwe, zilveren, gele en bruine plastic schijfjes zijn nog in omloop. Tien muntjes leveren een herinnerings T-shirt op met de afbeelding van een lachend Zeeuws meisje. Van Houten: ,,We zijn tenslotte een echt Zeeuwse disco.'' Maar niet iedereen wil zijn plastic kleinood kwijt. Voor velen is het een collectors item. Of, zoals een oud-bezoeksters zegt: ,,Die zitten in de speelgoedkassa van mijn kinderen.''

Het feest is meer een reünie blijkt uit de reacties op de facebookpagina van de Hooi. 'Dikke zin in. We zullen wel brak zijn the day after op onze leeftijd' grapt een Zoutelandse. Zij viert zaterdag ook haar verjaardag. Veel herinneringen verder: een stilvallend brommertje op de zeedijk bij Westkapelle, sjansen op de dansvloer, de schuimparty's, na de Hooi-dates met jongens van de camping, een auto bungelend in de sloot na een slippartij door slik, en zelfs huwelijksaanzoeken. Maar de smeuïge details blijven voor intimi. Er wordt getagd bij het leven. 'What happens in de Hooi, stays in de Hooi', schrijft een bezoeker.