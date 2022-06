Boeren protesteren op dertien plekken in Zeeland: ‘Het moet niet alléén van de landbouw komen’

Poll Boerin Bertie spreekt op landelijke boerenac­tie­dag: ‘Dit beleid is compleet doorgesla­gen’

STROE - De landelijke boerenactiedag in Stroe krijgt woensdag een flink Zeeuws tintje. Boerin, Statenlid en voormalig deelneemster van Boer Zoekt Vrouw Bertie Steur uit Renesse en burgemeester René Verhulst van Ede (CDA, oud-burgemeester van Goes en afkomstig uit Kapelle) zijn twee van de sprekers. De boeren komen bijeen in het buitengebied om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

