Boeren melden zich massaal aan voor subsidie, loterij bepaalt wie straks geld krijgt

Omdat er veel meer geld is aangevraagd dan beschikbaar is voor de modernisering en verduurzaming van boerenbedrijven, ziet de provincie zich genoodzaakt te gaan loten. Er is 3 miljoen euro beschikbaar, maar 11,6 miljoen euro aangevraagd. De 160 projecten met de hoogste score gaan nu in de tombola. Hoeveel bedrijven in de prijzen gaan vallen, is nog niet te zeggen, omdat ze niet allemaal hetzelfde bedrag hebben aangevraagd. Als de 3 miljoen is bereikt, stopt de loterij.

Geld uit Zeeland en Europa

In de categorie waterbeheer is ook 3 miljoen euro beschikbaar, net als in de andere categorie voor de helft uit Zeeland en voor de helft uit Europa. Bij de vernieuwing van het agrarisch bedrijf hebben zich in totaal 375 boeren ingeschreven voor een subsidie - 215 vallen er daar dus sowieso af - in de categorie waterbeheer hopen 184 boeren op een subsidie. Daar is in totaal 1,6 miljoen euro meer aangevraagd dan kan worden uitgekeerd. De oplossing is hier geen loterij. De provincie legt er 873.593 euro extra bij, zodat er daar nog een tekort overblijft van ruim 7 ton. Daarvan worden de 34 inschrijvers met de laagste score het slachtoffer van. Hun aanvraag wordt afgewezen. Dat betekent dat er 150 projecten voor innovatief waterbeheer kunnen worden gehonoreerd.

,,Dat we moeten gaan loten, is heel erg jammer, maar het houdt een keer op”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. ,,Er was in totaal 6 miljoen euro beschikbaar en dat hebben we nog wat kunnen opplussen. Volgend jaar hopen we weer iets te kunnen doen."