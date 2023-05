Bodybuildster Petra Behage uit Goes kan na succesvolle doneeractie toch naar het WK

Bij het Nederlands kampioenschap Natural Bodybuilding werd Petra Behage ruim twee weken geleden kampioen in de klasse ‘Bikini Diva’s 40-plus’. Dat had ze helemaal niet zien aankomen, onder meer omdat ze nog relatief kort aan bodybuilding doet. Ze begon ermee in de coronatijd, toen ze niet meer kon zwemmen, omdat de zwembaden dicht bleven.