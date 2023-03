Bodemdaling met zeespiegelstijging is een sluipmoordenaar; ‘Hoe gaan we ermee leven?’

Gouda heeft er last van, Middelburg en nog veel meer steden en polders in Nederland dan je zou vermoeden: bodemdaling. ,,Een sluipmoordenaar", omschrijft voorzitter Michel Klijmij-van der Laan van het Platform Slappe Bodem deze ontwikkeling in relatie tot de zeespiegelstijging.

Het besef dat er een klimaatverandering aan de gang is -waardoor we vaker te maken krijgen met extreme regenval, langere periodes van droogte en een stijgende zeespiegel- komt meer en meer tussen de oren te zitten. Maar dat ondertussen de bodem op talrijke plekken wereldwijd ook daalt, beseft nog lang niet iedereen. Met de nieuwe expositie Sinking Cities wordt in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk ook de aandacht gevestigd op die problematiek.

Bodem twee meter gezakt in duizend jaar tijd

Volgens Gilles Erkens van het onderzoeksinstituut Deltares is de bodem in de veengebieden de afgelopen duizend jaar twee meter gezakt. ,,Door bodemdaling verliezen we onze uitgangspositie om om te gaan met de zeespiegelstijging in de toekomst”, zei hij tijdens de opening van de expositie. Klijmij, tevens wethouder van Gouda, ziet het alsmaar verder wegzakken tegenover het hogere waterniveau als ‘een sluipmoordenaar'. ,,De vraag is hoe we ermee gaan leven, in plaats van ertegen te strijden.”

In Gouda zijn de gevolgen van bodemdaling duidelijk merkbaar. Cynthia Bol brengt de gevolgen met haar foto's in de expositie die ze samen met journalist Stephanie Bakker maakte, subtiel in beeld. Het gaat over innovatie en adaptatie, over problemen en oplossingen. Een trilogie die begint in de binnenstad van Gouda en via de buitenwijken eindigt in de diepste polders van het land, legt projectmedewerker Lea de Kool van het Watersnoodmuseum uit.

Quote In Gouda merken ze dat al heel goed, maar ook in Middelburg hebben ze er last van. Lea de Kool, Projectmedewerker Watersnoodmuseum

,,Wat betekent het om te wonen op een plek die onder je voeten wegzakt? De tentoonstelling maakt inzichtelijk welke plekken in Nederland last hebben van bodemdaling. ,,In Gouda merken ze dat al heel goed, maar ook in Middelburg hebben ze er last van", zegt De Kool. Gouda gebruikt z'n kennis en ervaring op dit vlak om te zoeken naar innovatieve oplossingen voor, onder meer, het wegzakken van funderingen onder woningen. Daarnaast zoomt de expositie in op andere gebieden wereldwijd waar de gevolgen van bodemdaling duidelijk merkbaar zijn, zoals in Venetië en Jakarta.

Met de expositie wordt weer een ander noodzakelijk stukje bewustwording rond de eeuwige strijd tegen het water aangeboord, aldus museumdirecteur Siemco Louwerse. ,,Binnen het geheel van verhalen over de Watersnoodramp van 1953, klimaatverandering, water en zeespiegelstijging mag het onderwerp bodemdaling niet ontbreken.” De expositie Sinking Cities, Gouda is tot 15 mei te zien in het Watersnoodmuseum.