BN DeStem-fotograaf Boaz Timmermans als technicus naar WK voetbal in Rusland

ANTWERPEN - Je moet even zoeken, maar ze zijn er wel: Zeeuwen op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Walchenaar Boaz Timmermans bijvoorbeeld. Hij moet er als technicus voor zorgen dat tv-kijkers de fraaiste beelden krijgen voorgeschoteld.

Timmermans (26), die ook fotograaf is voor deze krant, reist af in opdracht van een Belgisch media- en faciliteitenbedrijf. Hij is als 'shader' lid van één van de technische ploegen die ervoor zorgen dat alle wedstrijden goed uitgezonden kunnen worden.

,,Ik heb de controle over vier of vijf camera’s in een stadion. De cameraman maakt beelden en zorgt dat alles scherp is. Ik sta in direct contact met hem, zie alles op een monitor en regel alles technisch af. Zo zorg ik ervoor dat de huidskleur van een voetballer of de kleur van het gras vanuit alle hoeken hetzelfde is."

Onzichtbaar

Best een belangrijke taak dus. ,,Het is een onzichtbare functie, behalve als er iets fout gaat. Als er bijvoorbeeld iets onverwachts gebeurt, moet ik ook dan zorgen dat het beeld perfect belicht is. Het zou vervelend zijn als ik te laat reageer en daardoor een beeld overbelicht is. Gelukkig doe ik dit al twee jaar bijna ieder weekend bij de Pro League, de hoogste voetbalklasse in België."

Het verschil is dat hij nu in een andere omgeving zit, een maand in een hotel leeft en veel binnenlandse vluchten zal maken naar drie verschillende stadions. ,,Ook de manier van werken en de apparatuur zal iets anders zijn dan ik gewend ben. En tijdens een normale wedstrijd werken we met gemiddeld zes camera's, maximaal dertien als het om een belangrijke wedstrijd gaat. Tijdens het WK zijn er ongeveer veertig camera’s per stadion. Dat de hele wereld nu meekijkt, maakt het extra spannend."

Veel wachten

Verder zal Timmermans, die in Antwerpen woont, de komende weken ook regelmatig zitten wachten. ,,Wij werken indirect voor voetbalorganisatie FIFA en die stelt hoge eisen. Als een wedstrijd om 20.00 uur begint, moet alle techniek al uren van tevoren paraat staan. Wanneer een voetballer al warm wil lopen, kun je hem als crew natuurlijk niet in de weg gaan zitten."

Gelukkig zit hij in een team met collega's op wie hij kan rekenen, want langer dan een maand van huis zijn, zal niet gemakkelijk zijn. ,,Het wordt pittig. Naar wat ik gehoord heb, zullen we weinig vrije dagen hebben. Misschien eens een ochtend of avond, maar van Rusland zal ik niet veel zien. Ik ken nog niet iedereen in ons team, maar met de mensen die ik ken, kan ik gelukkig goed overweg. Dat moet ook wel als je een maand met elkaar opgescheept zit."