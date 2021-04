Bløf-zanger Paskal Jakobsen ziet dief wegrijden op zijn elektrische fiets: ‘Fiets gejat vanonder mijn kont’

video Dit zijn de Azimi’s: het verhaal over de Aardenburg­se broers in zes delen

17 april Dat Salar Azimi eigenaar werd van voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen had alles te maken met het feit dat de miljonair dacht bij het stadion een ligplaats voor zijn partyschip te hebben gevonden. Salar geeft - in tegenstelling tot broer Sasan - eigenlijk helemaal niks om dure auto’s. En toen de Azimi’s vorige maand werden gearresteerd, dacht Salar eerst dat zijn kasteel werd overvallen en vervolgens dat hij in Bananasplit was beland.