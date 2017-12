Bløf en Racoon: Top 2000 is graadmeter van tijdloze liedjes

VIDEO'SMIDDELBURG - De lijst is dinsdag onthuld: de Top 2000 van 2017. Eén op de 80 platen is Zeeuws: 18 keer Bløf en 7 keer Racoon. Het blijft een eer, vinden zij zelf. ,,Het is een fijne lijst, zeker om erin te staan."

Afgelopen weekend ontving Bløf zelfs een heuse award, omdat ze - wederom - nationaal 'hofleverancier' zijn voor de Top 2000. Dit jaar staan ze met 18 nummers in de lijst, met 'Zo stil' als hoogst genoteerde op plaats 301. De huidige hit 'Zoutelande' komt verrassend binnen op 889.

Bassist en tekstschrijver Peter Slager was verrast over de prijs. ,,Het blijft na al die jaren toch heel leuk als je merkt dat het mensen nog steeds wat kan schelen, die muziek van je. En zeker als zo'n nieuw liedje er meteen in staat en blijkbaar bijna op voorhand een klassieker zou kunnen zijn. Dat is toch wel bijzonder, 20 jaar na 'Liefs uit Londen'."

'Niet zo'n lijstjesmens'

Slager is, eerlijk gezegd, 'niet zo'n lijstjesmens'. Ook als band is Bløf niet heel actief als het gaat om de Top 2000. ,,Toen we die award in ontvangst namen, realiseerden we ons dat we er wel iets meer mee bezig zouden kunnen zijn. We hebben nooit een oproep gedaan om een nummer de lijst in te stemmen. Dat zou ik best een keer willen doen met 'De mooiste verliezers', dat ik nog steeds een van onze tofste nummers aller tijden vind."

,,En het volgende doel zou dan zijn om een nummer in de top-100 te laten komen", zegt Slager. ,,Ook zou ik het wel stoer vinden om ooit 20 nummers in de Top 2000 hebben, want dan heb je precies 1 procent."

Bløf staat al sinds het begin van de Top 2000, in 1999, in de lijst. 'Aan de kust' en 'Liefs uit Londen' haalden alle 19 edities. Racoon is sinds 2005 vertegenwoordigd. Qua aantal nummers heeft Bløf duidelijk de overhand: 18 tegen 7 dit jaar. Daar staat tegenover dat Racoon met 'Oceaan' (24e plaats dit jaar) en 'Love you more' (143) al sinds 2012 beduidend hogere noteringen heeft.

Dennis Huige, gitarist van Racoon, is elk jaar benieuwd hoe zijn band het in de Top 2000 doet. ,,Het is niet zo dat ik er vooraf wekenlang slapeloze nachten van heb. Maar ik vind het altijd wel een fijne lijst, zeker om erin te staan."

,,Als de lijst uit is, ben ik er altijd wel een uurtje zoet mee om die te bestuderen: welke staan erin en welke zijn eruit gevallen?", zegt Huige. ,,Je merkt wel verschil tussen jaren. Als je heel aanwezig bent geweest in de media, dan sta je meestal wat hoger dan in andere jaren."

Goede graadmeter

De Top 2000 is voor de band vooral een goede graadmeter. ,,We hopen dat we tijdloze liedjes maken. Als je in de Top 2000 staat, is dat toch een teken dat je een tijdloos nummer hebt gemaakt. Dat vind ik geweldig."

Dat 'Oceaan' weer in de allerhoogste regionen is te vinden, is geen grote verrassing. 'Brick by brick' is na twee jaar uit de lijst gevallen. ,,Dat is jammer, maar niet helemaal onverwacht", zegt Huige. ,,Pas na enkele jaren weet je of nummers echt blijvertjes zijn. Ik vermoed dat 'Oceaan' en 'Love you more' er nog vele jaren in staan."

Zelf heeft hij niet gestemd. ,,Ik heb het overwogen, maar de moed zonk me meteen in de schoenen. Het is niet te doen. Er zijn zoveel mooie nummers. En de voorkeuren verschillen per dag. Ik vind de Top 2000-tijd wel een leuke periode. Er komen altijd juweeltjes voorbij die je vergeten was."

==================

Bløf staat dit jaar met 18 nummers in de Top 2000 (tussen haakjes de positie vorig jaar):

301 Zo Stil (326)

314 Aan De Kust (311)

344 Omarm (469)

351 Liefs uit Londen (298)

373 Harder Dan Ik Hebben Kan (373)

443 Holiday In Spain (364)

446 Dansen Aan Zee (473)

697 Mooie Dag (671)

738 Blauwe Ruis (750)

889 Zoutelande (nieuw)

1015 Alles Is Liefde (1127)

1283 Wat Zou Je Doen (1282)

1307 Aanzoek Zonder Ringen (1246)

1779 Hemingway (1672)

1814 Open Je Ogen (1841)

1854 Hier (1781)

1887 Hou Vol Hou Vast (1553)

1938 Dichterbij Dan Ooit (1972)

==================

Racoon staat dit jaar met 7 nummers in de Top 2000 (tussen haakjes de positie vorig jaar):