Bløf duikt plots op aan zee, terwijl heel Zeeland Limburgs lult met Rowwen Hèze

Statiegeld op blikjes zorgt voor zwerfafval en geklieder bij de automaat: ‘Mijn handen ruiken naar bier!’

Het statiegeld op blikjes houdt de gemoederen flink bezig, ook in Zeeland. Want de maatregel mag dan bedacht zijn voor het milieu, het leidt tot gegraai in vuilnisbakken en dus alsnog troep op straat.