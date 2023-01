Bløf brengt na 24 jaar vinyl-versie uit van album Boven

Bijna 24 jaar na het verschijnen van Boven, brengt Bløf het album binnenkort opnieuw uit. Niet op cd, maar op vinyl. ,,Toen het album in 1999 uitkwam is het nooit op vinyl geperst en daar gaan we binnenkort dus maar eens verandering in brengen”, laat de band weten.

Vinyl is nog altijd bezig aan een opmars. In 2021 werd voor 28 miljoen aan platen verkocht, 11 miljoen meer dan in 2020. Verschillende artiesten, uiteenlopend van Jennifer Lopez tot K3, spelen daar op in door niet eerder op vinyl uitgebrachte albums alsnog als langspeelplaat uit te brengen.

Boven is het derde album van Bløf. De cd bereikte de tweede plaats in de album top 100 en stond maar liefst 81 weken in de lijst. De vinyl-versie van Boven bestaat uit twee platen en verschijnt 24 februari.

In de vierde aflevering van de PZC-podcast ‘30 jaar Bløf’ blikken de bandleden terug op Boven, met een anekdote over een hidden track. Tot hilariteit van de andere bandleden roept dit verborgen nummer bij Jakobsen ‘plaatsvervangende schaamte’ op. Voor zover bekend staat dit verborgen nummer niet op de vinyl-versie van Boven. De aflevering is hieronder te beluisteren.

Volledig scherm Bij de presentatie van Boven (toen nog alleen op cd) verscheen ook het boek Rijden door de Nacht, Onderweg met Blof. © Ruben Oreel