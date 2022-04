‘Bloemen kopen is dankbaar werk’

Plan voor 55 meter hoge hoteltoren bij Van der Valk in Goes is klaar: ‘Veel mensen zullen er iets van vinden’

GOES - Na zes jaar praten tussen Van der Valk en de gemeente ligt er een plan voor een nieuw hotel langs de Deltaweg in Goes. Als dat plan overeind blijft, komt er een hoteltoren van 55 meter hoog.

28 april