Bloemen en kaarsen voor vermiste Ichelle uit Oostburg: ‘We leven met de familie mee’

Ze leek een gewone vrouw, de 44-jarige verdachte uit Aardenburg. ,,Met een normaal gezin met meerdere kinderen. We spraken ze niet vaak, zeiden alleen ‘hallo’ op de fiets", zegt een man die vlakbij de van oorsprong Vlaamse moordverdachte woont. Hij wil niet met zijn naam in de krant. ,,Nu gaan we nadenken: hebben we iets gemist?” Zijn vrouw vult aan: ,,Achteraf kun je plaatjes inkleuren, maar ze leek echt normaal. Het is vreselijk. Voor die kinderen moet het ook een drama zijn.” In het stadje herinnert niets meer aan de politie-inval van afgelopen dinsdag. De zwarte schermen bij het huis van de verdachte zijn verwijderd.