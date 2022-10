Bloemen, aanloop en kaartjes: Gert Heij, die zijn Ria zo mist, kreeg hartverwarmende reacties uit Zeeland

Hij pakt de kaartjes erbij, die her en der in de woonkamer van zijn huis in Zoutelande staan. Ja, het artikel waaraan hij meewerkte in het kader van de PZC-actie ‘Denk aan Elkaar’, in de Week tegen de Eenzaamheid, heeft hem veel aanspraak opgeleverd. ,,Ik werd op straat aangehouden door mensen die het artikel gelezen hadden. Ik kreeg kaartjes van mensen die wilden laten weten dat ze nog aan me denken. En ik heb ook bezoek gekregen, van een paar mensen hier uit de straat en van een agent hier op het hoekje die ik al kende. Hij zei: ‘Ik kom eens wat vaker bij je binnen wippen’. Ik zei: ‘Dat vind ik gezellig, hoor’.”

En dan mag Heij ook nog eens als speciale gast aanwezig zijn als Alwin Rennen uit Hoedekenskerke (alias: De Zingende Makelaar) zondag 16 oktober optreedt in buurthuis De Pit in Goes. Gert Heij is liefhebber van het Nederlandse levenslied. ,,Bennie Nijman, Waarom fluister ik je naam nog. En van André Hazes Kleine jongen, dat is ook zo'n mooie”, vertelt Heij. Die zal De Zingende Makelaar dan ook speciaal voor hem ten gehore brengen.

Toen zijn vrouw nog leefde, zong Gert regelmatig op verzoek een van haar favoriete nummers. Nederlandstalig, daar hield ze van, vertelt Gert. Schaam je nooit voor je vader en moeder, van het Holland Duo, dat heeft hij vaak voor haar gezongen. Of hij het leuk zou vinden om in De Pit ook even op het podium te staan? Zijn gezicht betrekt. Nee, daar is hij niet voor in de stemming. ,,Ik kan mijn vrouwtje niet vergeten.”