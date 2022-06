Blijven biertje en frietje betaalbaar op de Zeeuwse festivals?

Munitie­stort in Zeeuwse wateren niet gevaarlijk voor de volksge­zond­heid

DEN HAAG - Het munitiedepot in het ‘Gat van Zierikzee’ in de Oosterschelde vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat concludeert minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in het achtste onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het Zeeuwse water.

31 mei