Blij met een nieuwe school? Bij D'n Akker hinken ze op twee gedachten

Veel Zeeuwser ga je een naam van een school waarschijnlijk niet vinden. D’n Akker, inclusief apostrof. Frappant genoeg is die naam pas in gebruik genomen toen de school al 55 jaar bestond. Tot die tijd was het gewoon ‘christelijke basisschool’. Anno 2023 is het nog de enige school in Waarde, midden in het dorp. De vraag is wel of dat zo blijft.