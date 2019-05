Bizzey laat alle konten schudden op Vestrock

Gas terug op Vestrock, totdat Merol het woord neemt

15:58 HULST - Terwijl het festivalterrein halverwege de middag al verrassend vroeg vol stroomde, zorgden twee acts er voor dat de bezoekers op hun gemak konden acclimatiseren. Want als The Bony King of Nowhere en Nona iets niet doen, is het keihard rocken.