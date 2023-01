Biografie van Veerse oorlogsburgemeester: zijn gedichten rijmden, zijn leven niet

Onlangs verscheen het boek Het ongerijmde leven van Martien Beversluis van Middelburger Lo van Driel. De in Barendrecht geboren dichter Beversluis vestigde zich in 1939 in Veere. Van socialist was hij communist geworden, hij bekeerde tot het christendom en begin 1941 trad hij toe tot de NSB. Zijn poëzie rijmde, maar zijn leven niet. Toen hij in 1944 waarnemend burgemeester van Veere en Vrouwenpolder werd, had hij zijn NSB-lidmaatschap weer opgezegd, maar vanwege zijn collaboratie raakte hij na de oorlog als schrijver in de vergetelheid.

Lo van Driel: ,,Ik zou het woord moeten relativeren. De wereld is er niet beter of slechter door geworden nu ik dit heb geschreven. Ik hou me al twintig jaar bezig met collaboratie in de culturele sector, een onderwerp dat mij erg boeit. Mijn eerdere boek over de culturele collaboratie in Zeeland bevat al een hoofdstuk over hem. Ik had heel veel materiaal en zei tegen mijn vrouw: ‘Als ik nu doorga met Beversluis, heb ik weer een boek.’ Ik worstelde met de vraag: ‘Hoe is die man zo geworden?’ Het lijkt wel of zijn bekering tot de NSB uit de lucht komt vallen. Ik ben onderzoeker en schrijver. Dat is mijn leven. Dus kwam er een nieuw biografisch boek.”