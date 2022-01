Binnenvaartschip zit vast op een zandbank in de Westerschelde

Het schip was vannacht vertrokken uit Hansweert en was op weg naar de Noordzee toen het misging. Het 85 meter lange en 9 meter brede binnenvaartschip liep rond 05.00 uur aan de grond in het Vaarwater langs Hoofdplaat. Op dit moment is het opkomend tij en wordt er hard gewerkt om het schip van de zandbank te krijgen. Waardoor Navio precies is vastgelopen, is niet bekend.