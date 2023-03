Binnenkijken bij interieurstylist Diana: 'Ik hou van behang met grote prints en opvallende objecten'

indebuurt.nlDiana van Hoften (59) is eigenaresse van Thuis met Diaan . De interieurstylist zit al meer dan dertig jaar in het vak en vindt het heerlijk om bezig te zijn met ontwerpen, inrichten en styling. Wij waren benieuwd hoe haar eigen huis er van binnen uitziet. Tijd om eens langs te gaan!

Diana heeft het vak geleerd door het te doen. “Ik heb vroeger bij Bouwman gewerkt, als storemanager bij Trendhopper en bij Van de Gruiter Wonen & Diezijn. Die laatste winkel nam ik over en begon er de shop-in-shopstore Two Ladies Like: etnisch wonen, advies & styling.” Door verschillende toffe interieurprojecten die ze mocht doen ontdekte Diana dat haar grote passie ligt bij het stylen, inrichten en ontwerpen. Daarom én omdat ze oma werd verkocht ze haar winkel in juni 2019 en richtte ze zich me met Thuis met Diaan volledig op interieuradvies en –styling.

Lees verder na de foto’s

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dol op reizen

Diana woont in een jaren 70-huis in de wijk Griffioen. Het is een tussenwoning met veel ruimte en een mooie tuin. “Zelf heb ik een eclectische smaak. Ik hou van behang met grote prints en grote opvallende objecten. Mijn man is veel meer behoudend en houdt van strak, dus dat is wel een dingetje,” lacht ze. “Alles wat in ons huis staat heeft een verhaal. Ik koop niet snel accessoires, maar ik heb wel dingen meegenomen van onze reizen – daar zijn we dol op – naar Vietnam, India en Thailand. Die spullen combineer ik met andere schatten en vooral oude dingen.” Diana vertelt dat ze er een hekel aan heeft als haar huis niet is opgeruimd. Ook moet de eettafel leeg blijven, zodat ze daar direct aan de slag kan als ze dat wil. Daarom heeft ze In de tuin een werkruimte waar ze vogels prepareert en opzet. Een andere passie van haar.

Lees verder na de foto’s

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een klein budget

Wie een interieuradvies wil kan Diana inschakelen. “Ook mensen met een klein budget,” benadrukt ze. “Ik luister naar hun wensen, kijk welke eigen spullen ze willen hergebruiken en wat er voor nieuws moet komen en ik geef advies. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Of dat een landelijke stijl is, modern of industrieel maakt mij niets uit. Het is niet belangrijk wat ik daarvan vind. Als ik alle informatie heb maak ik een stylingplan of een 3D-ontwerp waar ze jarenlang plezier van hebben. Ik let niet erg op trends, wel op wat past bij de opdrachtgever.” In de loop der jaren heeft Diana een fijne groep collega’s om zich heen verzameld, met wie ze graag samenwerkt zoals La Vaca, De Zeeuwse Haarden Specialist en Grando Keukens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Middelburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!