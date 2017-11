Bijna twee keer te hard over Westerscheldetunnelweg

De Biet in Zierikzee uitgeroepen tot beste café van Nederland

6 november ZIERIKZEE - De Biet in Zierikzee is maandagavond tijdens een feestelijk bijeenkomst in Hilversum uitgeroepen tot het beste café van Nederland. Volgens de vakjury van de Misset Horeca Café Top 100 geldt het bedrijf van Robbert Roggeband als 'schoolvoorbeeld van een café anno 2017'.