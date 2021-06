Bijna geen nieuwe fiets te krijgen in Zeeland: ‘Tandwielen, kettingkasten, remmen: alles is een probleem’

Werken coronavac­cins ook als je minder weerstand hebt? Artsen van Adrz gaan het onderzoe­ken

23 juni GOES - Ook al is de vaccinatie tegen corona in volle gang, er leven nog tal van wetenschappelijke vragen over de effectiviteit van vaccins. Een van die vragen is bijvoorbeeld in hoeverre ze mensen met een verminderde weerstand beschermen. Artsen van ziekenhuis Adrz in Goes gaan juist dat onderzoeken.