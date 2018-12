Bijna geen kaarten meer voor Concert at Sea, de digitale wachtrij zorgde weer voor veel stress

VLISSINGEN - De weekendkaarten en dagkaarten voor de vrijdag en zaterdag van Concert at Sea zijn uitverkocht. Deze tickets voor het driedaags festival in Zeeland gingen vanochtend binnen twee uur over de toonbank. Op vrijdag en zaterdag verwacht het festival 40.000 bezoekers per dag. Voor donderdag 27 juni met onder andere Guus Meeuwis en Golden Earring zijn nog wel losse dagkaarten beschikbaar via concertatsea.nl.