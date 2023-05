Bijna alles valt de goede kant op voor Goes, maar een ticket voor de nacompetitie zit er niet in

Zeeuwse Miriam kon het haast niet geloven, toen ze hoorde dat Tina Turner er niet meer is: ‘Het voelt of er een goede vriendin is overleden’

Sinds Miriam op haar veertiende de ‘Queen of Rock ‘n Roll’ voor het eerst live zag in het voor haar ‘oh zo grote’ Ahoy, was ze verkocht. Ze leefde als puber voor Tina Turners muziek. ,,Het voelt of er een goede vriendin is overleden.”