Bijna 1000 kilo heroïne onderschept in België

'Eindelijk nieuwbouw­plan voor Nieuwstraat-Zuid'

19 juni TERNEUZEN - Niet meer dan twintig, vijfentwintig mensen bezochten dinsdagavond de informatiebijeenkomst over het sloop- en nieuwbouwplan voor de Nieuwstraat-Zuid in de Terneuzense binnenstad. Wie er was, was tevreden.