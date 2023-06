Bij zwembad Den Inkel krijgen Reimerswalenaren dit weekend voorrang; rest heeft ‘geen garantie op toegang’

Monnikenwerk Oecumeni­sche Roze Viering: je bent goed zoals je bent

Afgelopen zondag nam ds. Leuny de Kam afscheid van haar doopsgezinde gemeente. Ze is met emeritaat. Maar dat neemt niet weg dat zij 17 juni één van de voorgangers is in de Roze Viering in Kloetinge. ,,Het is geweldig dat de gemeente Goes ons vroeg als kerken een viering te organiseren. Het tijdstip, tja, het is onmogelijk vroeg, 09.30 uur in Kloetinge. Zeker wanneer er geen treinen rijden en niet alle autoroutes begaanbaar zijn. Maar er rijden ook vanaf station Goes bussen naar de viering”, vertelt zij.