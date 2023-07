Bij dit huiskamerrestaurant kun je nog lekker én betaalbaar dineren

In een zijstraatje van het Havenplein is de Vissteeg, zo’n grappig gemixt steegje met kleding en horeca, een christelijke boekenwinkel en Thaise massage. Je kunt er ook Thais eten, bij Dao’s Dining. Als we binnenstappen worden we allerhartelijkst ontvangen door gastvrouw Sjanie. We hadden willen reserveren, maar kregen steeds een antwoordapparaat. Sjanie maakt een tafeltje voor ons vrij en vertelt over de menu’s. Sommige gerechten hebben een ‘pikantje’, andere zijn wat milder.