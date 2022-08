Bij De Panhoeve is de lach nooit ver weg

In deze zomerserie tippen en testen redacteuren van de PZC de sfeer, smaak en bijzonderheden van horecazaken in Zeeland.

Stih un hrôôte ‘n oeve prachtug op de kiek (Surrender - Meriete)

's-Heer Arendskerke? Klein dorp, toch? Klopt. Maar vergis je niet in de bereikbaarheid van de brasserie. De A58 is niet ver weg en de meeste (toer)fietsers zullen de weg naar De Panhoeve wel blindelings weten te vinden. Waar ze altijd weer verwelkomd worden door die drie gele vlaggen die verwijzen naar ‘de drie gezusters’: Danielle, Monique en Stephanie van Sabben die de zaak runnen. Koningsdag 2016 gingen ze voor het eerst open na het grondig verbouwen van de grote, gepotdekselde boerenschuur. De manier waarop de brasserie in de armen gesloten werd was opvallend. Gelijk vol. Alsof het dorp besefte wat zij gemist had toen het er nog niet was.