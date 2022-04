Bij bakkerij De Gangmaker is het alle hens aan dek voor Koningsdag: ‘We maken drieduizend oranje tompouces!’

Bij De Gangmaker in Kruiningen bakken ze ze bruin, maar vooral oranje in de nachten voor Koningsdag. ,,We maken drieduizend tompouces. Daarnaast bakken we honderden roombroodjes met oranje room, en net zoveel roombolussen en chocobroodjes, oranje vruchtenschelpen met mandarijntjes, en oranje soezen. Het is inderdaad alles oranje wat de klok slaat”, zegt eigenaresse Colinda Bonte van Bakkerij De Gangmaker, met winkels in Kruiningen, Yerseke, Kapelle en Kamperland.