Big Bazar verder in het nauw: na Goes melden zich nog veel meer schuldeisers

Vorige week bleek dat de verhuurster van het pand in de Gasthuisstraat in Goes het faillissement heeft aangevraagd van de discountketen. Zij krijgt al langere tijd de huur niet meer betaald. De achterstand is opgelopen tot bijna 20.000 euro. De faillissementsaanvraag wordt op 29 augustus behandeld in Amsterdam. Als de rechtbank die toekent, valt de hele keten om.