Biervliet blaast het stof van de namen van polders

Persoon met spoed naar ziekenhuis bij ongeval op Onrustweg

KAMPERLAND - Bij een ongeluk op de Onrustweg tussen Vrouwenpolder en Kamperland is donderdagavond iemand gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Wel is duidelijk dat bij het ongeval de achterruit van een personenauto beschadigd raakte.

21:05