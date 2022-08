Bier brouwen heeft wel iets weg van liedjes maken, vindt Paskal: ‘Het is ronduit magisch’

Bianca is dit jaar de 15.000e bezoeker van zwembad Klooster­zan­de; ‘Blij met abo en opblaaskro­ko­dil!’

KLOOSTERZANDE - Met deze hitte is het druk in de zwembaden. Bianca van Liere - Weemaes uit Kloosterzande ging als bezoeker nummer 15.000 langs de poortjes in De Honte in haar dorp.

10 augustus