Bianca is dit jaar de 15.000e bezoeker van zwembad Kloosterzande; ‘Blij met abo en opblaaskrokodil!’

Een koele plons

De Honte is nog open tot en met vrijdag 16 september. Het warme weer drijft de bezoekersaantallen flink op. Zo kwamen er in het héle zwemseizoen 2019 in totaal iets meer dan 17.000 bezoekers naar De Honte. In coronajaar 2020 waren dat er door alle maatregelen slechts 5.646. In de hete zomer van 2009 deden niet minder dan 28.852 bezoekers een koele plons in De Honte.