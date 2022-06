Bewoonster Gretha (90) is gelukkig in vernieuwde De Veste: ‘Als de klussers bij mij moesten zijn, zei ik altijd shoes aus!’

TERNEUZEN - Al sinds 1998 is De Veste in Terneuzen haar plekje. Gretha Minnaert (90) is er gelukkig. Maar een nieuwe badkamer, keuken en toilet in haar flatje op de vierde verdieping van flat C? Nee, dat zag ze niet meer zitten.