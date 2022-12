Bewoners Rapenburg willen niet wachten op landbouwweg: ‘Er moeten nú verkeersmaatregelen komen!’

Rapenburg in Vogelwaarde kampt al decennialang met veel verkeer. Volgens tellingen rijden dagelijks zo’n 6.700 (vracht)auto’s over Rapenburg, daarvan hebben er slechts zevenhonderd de bestemming Vogelwaarde, de rest is passant.

Een fors eisenpakket voor de gemeente

Bewoners van Rapenburg, die zijn verenigd in een actiecomité, willen echter niet zo lang wachten. Ze klagen over de hoeveelheid verkeer, dat er (veel) te hard gereden wordt, het gebrek aan handhaving, de slechte staat van het wegdek, trillingen waardoor er schade is aan woningen en waardoor ook de nachtrust in het geding is. Ze hebben een fors eisenpakket opgesteld richting de gemeente dat Hulst binnen drie maanden moet inwilligen. ,,We hebben een petitie in voorbereiding", zegt Franklin Bockstael van het actiecomité.