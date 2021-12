Bewoners Marina Beach nu ook door verhuurder huis uitgezet

Wethouder Frank van Hulle, vertelde woensdagavond, tijdens de vergadering van de raadscommissie Omgeving wat de stand van zaken is op Marina Beach, waar tientallen permanente bewoners in september te horen hebben gekregen dat ze er niet langer mogen blijven wonen en op zoek moeten naar iets anders. Volgens Van Hulle hebben 29 mensen inmiddels elders onderdak gevonden, wordt er nog naar negentien mensen onderzoek gedaan hoe hun geval precies is en hebben er zes mensen een zienswijze ingediend, waarmee ze de gemeente vragen een uitzondering te maken.

Zorgwekkend

Voor vijftien bewoners dreigt op korte termijn een groot probleem, volgens Van Hulle. ,,Vijftien personen hebben gemeld dat zij in 2021 nog zullen vertrekken van Marina Beach, omdat de verhuurder hen uit de woning heeft gezet en de nutsvoorzieningen afsluit. Deze werkwijze is zorgwekkend. Een aantal mensen heeft zich bij de gemeente gemeld en we gaan kijken wat we voor die mensen kunnen betekenen als zij hulp nodig hebben. Het is lastig dat veel mensen geen huurcontract hebben waar ze rechten aan kunnen ontlenen.”