Bewoner perceel in Westdorpe waar crystal methlab werd gevonden, opgepakt

WESTDORPE - De bewoner van het voormalige boerenbedrijf aan de Kreekdreef bij Westdorpe, waar eind november in een loods een groot drugslab is ontdekt, is dinsdag door de politie aangehouden.

De arrestatie vond plaats in het politiebureau in Middelburg, waar de man naartoe was gekomen om te worden gehoord. Naar aanleiding daarvan was er volgens de politie voldoende grond om de Westdorpenaar te arresteren. Hij wordt verder verhoord.

Het voormalige boerenbedrijf aan de Kreekdreef is sinds september 2019 zijn eigendom. De provincie had de boerderij met grond eerder verworven ter verbreding van de vlakbij gelegen Tractaatweg. De koper woonde al in Westdorpe.

Mexicaanse kartels

Bij de inval eind november zijn direct drie mannen uit de Dominicaanse Republiek en twee uit Mexico opgepakt die in het drugslab aanwezig waren. Zij zitten nog vast. In het drugslab lagen enkele honderden kilo's van het zwaar verslavende crystal meth met een straatwaarde van miljoenen euro's. De drugs, waarvan de productie een specialiteit is van Mexicaanse kartels, zijn vernietigd.