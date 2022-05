Bevrijdingsfestival drukker dan verwacht, vandaar rijen voor de muntautomaten en toiletten

Festivaldirecteur Pieter Ventevogel is hartstikke tevreden. ,,De sfeer was goed, heel relaxt, er waren bijna geen incidentjes. Als de drank in de man zit, heb je wel eens een opstootje, maar dat was te verwaarlozen. Ook de beveiling was heel tevreden. Het moet een feest zijn voor iedereen, jong of oud, dat vind ik belangrijker dan 30 of 40.000 bezoekers."

Blij verrast

Hij had ‘oprecht niet verwacht’ dat er zoveel mensen zouden komen. De verwachting vooraf was 30.000 mensen. ,,We zijn blij verrast. We dachten dat door corona de mensen misschien wat terughoudender zouden zijn. En we wisten ook niet of de nieuwe locatie op het Scheldekwartier voor de echte Vlissingers een probleem zou zijn. Maar behalve op het evenemententerrein was het ook in de binnenstad heel druk."