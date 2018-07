Bever na ruim tweehonderd jaar terug in Zeeland

Weer opvallend tafereel bij Wester­schel­de­tun­nel

29 juli BORSSELE - Vorige week werd bekend dat er elke dag een of twee automobilisten bij de tolpoortjes staan die de Westerscheldetunnel helemaal niet in willen, vandaag (zondag) was er een toerist die de tunnel wél in wilde. Op de fiets! En dat is uiteraard niet toegestaan.