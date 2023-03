Bevelandse bestuurders op de barricaden voor behoud buslijnen; ‘Schrappen niet accepteren!’

Thomas van den Houten ziet zijn oud-ploeggeno­ten met Spakenburg stunten bij FC Utrecht: ‘Echt bizar!’

Voetballer Thomas van den Houten uit Goes droeg anderhalf seizoen het shirt van tweededivisionist Spakenburg, de club die dinsdagavond voor een megastunt zorgde in het toernooi om de KNVB-Beker. De Zeeuw zag op televisie hoe enkele oud-ploeggenoten eredivisionist FC Utrecht én de rest van Nederland in Stadion Galgenwaard verrasten met een 1-4-overwinning. ,,Dat was een aardig potje, hè. Bizar!’’