‘Betrek eerdere raadgevingen Nieuwlanders bij onderzoek Trekdijk’

Dierenarts titert honden in Ouwerkerks dorpshuis: ‘Honden moet je niet te veel vaccineren’

Twee keer per jaar vindt er in het dorpshuis van Ouwerkerk een titersessie plaats. Baasjes krijgen na een spuitje bij hun hond te horen of die voldoende antistoffen hebben tegen parvo, hepatitis en hondenziekte. Want volgens de dierenarts zijn alle inentingen helemaal niet nodig.