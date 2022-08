Bestuurster (33) belandt in het water bij Retranchement

RETRANCHEMENT - Aan de Kanaalweg bij Retranchement is in de nacht van maandag op dinsdag een automobiliste (33) in het kanaal beland. Ze raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 02.20 uur. De hulpdiensten kregen een melding over een auto die in het water was beland. De auto was tussen Sluissche Veer en Fort Bergen van de weg geraakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Meerdere brandweerwagens en de KNRM-post Cadzand kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder is uit het voertuig bevrijd en per ambulance naar het ziekenhuis gegaan.