Bestelbus rijdt in op Belgische auto bij Kapellebrug: vrouw gewond naar ziekenhuis

Eindelijk akkoord over aanpak Westkade Sas van Gent

14:50 SAS VAN GENT - Eindelijk is er een akkoord over de aanpak van de al maanden afgesloten Westkade in Sas van Gent. Goed nieuws voor fietsers. Zij kunnen mogelijk al snel van een tijdelijk oplossing gebruik maken. Voor auto’s gaat het allemaal nog lang duren.