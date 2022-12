Beste Terneuzenaren, wie weet dit lastige klusje te klaren?

Het gilde hoopt in de aanloop naar Valentijnsdag zoveel mogelijk mensen met liefde voor taal voor zich te winnen. En hoe kun je dat nou beter doen dan met een gedichtje te beginnen? Valentijnsdag (14 februari) is dé uitgelezen kans om te laten zien wat u in uw mars heeft, om te etaleren of in u misschien wel een nieuwe PC Hooft leeft.

Het is natuurlijk vooral hét moment om uw misschien wel geheime liefde te informeren over de vlinders in uw buik, maar wellicht beoordelen wel veel meer mensen uw liefdesverklaring als puik. Om daar achter te komen houdt het Dichtersgilde een wedstrijd rond Valentijnsdag, waarbij ieders inzending er wezen mag. Tot 31 januari mogen inwoners uit de hele gemeente hun liefdesgedichten sturen naar valentijnsdaggedichtenterneuzen@outlook.com. En geen dag later hè, denk erom!

Onderscheid in leeftijd

Het gilde maakt onderscheid, in leeftijd. De mooiste inzending in de categorie tot en met achttien jaar wordt beloond met twee doppen voor in de oren, de winnaar in de categorie 18 plus kan een drank- of lingeriebon van 150 euro vast wel bekoren. Vergeet bij uw gedicht niet uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd te noteren, anders wordt het voor het Dichtersgilde onmogelijk om de beste inzendingen te eren.

En denkt u nu na het lezen van dit stukje tekst dat een rijmpje toch echt wat anders is dan een gedicht? Geeft niks hoor, dan hangt u aan dit schrijven alleen misschien net iets te veel gewicht.